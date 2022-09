Seyhmus Elmas thuis vermoord

Een dag eerder is hij ’s avonds laat nog gezien in een koffiehuis in de buurt van het centrum van Arnhem. De Koerdische Seyhmus is geboren in Turkije. Sinds 1997 woont hij in Nederland. Eerst op diverse opvanglocaties en uiteindelijk in een woning in Arnhem. De alleenstaande Seyhmus werkt in de bouw. Zijn klussen voert hij vaak samen met anderen uit. In de week voor zijn dood zijn er verschillende mannen bij hem blijven logeren. Over deze mannen is weinig bekend. Verder valt op dat er bij Seyhmus thuis een portret hangt van een PKK-leider.

De zaak stond centraal op de Cold Case kalender, editie 2019 week 20. Weet u wie Seyhmus heeft vermoord en waarom? Meld u dit dan.