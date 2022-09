Cornelis Speksnijder vermoord in eigen winkel

De 34-jarige Cornelis Speksnijder is eigenaar van de supermarkt A-markt aan de Stad en Landschap in Krimpen aan den IJssel. Op vrijdagmiddag 2 augustus 2002 is het mooi weer. De deur van de winkel staat open. Cornelis is bezig met het prijzen van artikelen die achter de kassa in een vitrinekast staan. Zijn vader en een medewerkster zijn ook in de winkel aan het werk. Plotseling horen zij een knal en rennen naar de kassa. Daar zit Cornelis ineengezakt. Zij zien nog net een man de winkel uitlopen. Cornelis is door een kogel getroffen en overlijdt binnen een paar minuten.De dader is een getinte man van 20 à 28 jaar, ongeveer 1.70 meter lang. Er is een verdachte aangehouden, maar deze is wegens gebrek aan bewijsweer vrijgesproken. De familie en vrienden van Cornelis leven al meer dan 17 jaar met vragen.

De zaak heeft ook centraal gestaan op de Cold Case kalender editie 2020, week 28. Wie heeft Cornelis vermoord? Waarom? Heeft u informatie? Laat het alstublieft weten. Daar helpt u de nabestaanden mee.