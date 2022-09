Robert Woei A Tsoi dood teruggevonden

Op 11 november 2008 wordt Robert vermoord teruggevonden in Merksplas in Belgiƫ. Een maand later, op 8 december, wordt zijn auto teruggevonden op de parkeerplaats bij de grensovergang Hazeldonk. Robert was een hardwerkende man, maar werd op een gegeven moment volledig afgekeurd. Omdat hij er alles aan wilde doen om zijn gezin te onderhouden, staat zijn dood waarschijnlijk in verband met illegale praktijken.

De zaak stond centraal op de Cold Case kalender editie 2020, week 42. De nabestaanden leven al zeer veel jaren in onzekerheid. Wat is er met Robert gebeurd? Weet u meer over deze zaak? Laat het alstublieft weten.