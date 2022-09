Marlon Fidanque in de tuin vermoord

In de woning zijn ook de vier minderjarige kinderen van de vriendin van Marlon. De drie volwassenen waren in de kleine voortuin van Marlons huis. Ze spraken over het regelen van de begrafenis van hun vader die een paar dagen eerder was overleden. Plotseling kwam een man de tuin in gelopen, die direct begon te schieten. Wie heeft geschoten? En voor wie van de slachtoffers was de aanslag bedoeld? Waarom? De familie leeft met veel vragen.

De zaak stond centraal op de Cold Case kalender, editie 2016, november. Heeft u informatie? Meld het alstublieft.