Branden in Deventer

Hebt u beelden van autobranden in Deventer? Gefilmd met uw mobiele telefoon of via een beveiligingscamera? Ziet u daarop verdachte personen in de buurt van een auto? Neem dan contact op met de politie. Op het tipformulier bij deze pagina kunt u beeldmateriaal toevoegen. Kent u iemand waarvan u vermoedt dat die persoon betrokken is bij de branden? Meld dit dan. Dit kan ook anoniem via 0800-7000. U kunt ook bellen via het landelijk telefoonnummer van de politie: 0900-8844 (lokaal tarief) of via het tipformulier dat u in dit dossier vindt.