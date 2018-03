Onderzoek Anne Faber

Sinds vrijdagavond 29 september 2017 werd de 25-jarige Anne Faber uit Utrecht vermist. Ondanks de slechte weersverwachting voor de namiddag en avond besloot ze een fietstocht te maken. Rond 17.00 uur vertrok ze vanuit Utrecht op haar zwarte opoefiets. Rond 18.15 uur liet Anne via Whatsapp haar vriend weten dat ze in Hollandsche Rading was. En om 18.50 uur stuurde ze haar vriend een selfie vanaf de kruising Hilversumsestraatweg / Amsterdamsestraatweg in Baarn. Te zien was dat ze in de regen stond. Daarma is niets meer van haar vernomen.

In de nacht van vrijdag 29 september op zaterdag 30 september maakte de familie bij de politie melding van de vermissing. De politie startte een onderzoek. Uit verhalen van familie en bekenden kwam een beeld naar voren komt van iemand met een groot verantwoordelijkheidsgevoel. Ook waren er geen signalen van omstandigheden die er op wezen dat Anne Faber een tijdje zou willen verdwijnen.

Op 30 september verspreidde de politie een opsporingsbericht over Anne en richtte 's middags een rechercheteam in. Rechercheurs voerden gesprekken met bekenden van Anne om een goed beeld van haar te krijgen. Andere rechercheurs liepen de telecomgegevens van Anne's telefoon na.

Op maandag 9 oktober arresteerde de politie een 27-jarige man op verdenking van betrokkenheid bij de vermissing van Anne.

Nadat de politie een concrete aanwijzing van de verdachte kreeg, werd op donderdag 12 oktober in de bossen bij het Nulderpad in Zeewolde het lichaam van Anne gevonden. Het onderzoek op de plaats delict in de omgeving van het Nulderpad werd diezelfde avond afgerond. De recherche en de forensische onderzoekers hebben het gebied vrijgegeven. De recherche zet het onderzoek voort.