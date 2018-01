Gepensioneerde kolonel vermoord

Ook na herhaaldelijk aanbellen bleef de voordeur van de woning aan de Goyenstraat 13 in Arnhem dicht. Omdat ze het niet vertrouwden, belden ze de politie. Nadat agenten naar binnen gingen door een raampje te forceren, vonden ze de 65-jarige man in de hal. Daar lag hij onderaan de trap, badend in het bloed. De harde klappen op zijn hoofd waren hem fataal geworden.

Blüml was een gepensioneerde kolonel van de Koninklijke Landmacht. Hij was niet gehuwd en woonde alleen. Hij was homoseksueel en bezocht regelmatig homo-ontmoetingsplaatsen in en rondom Arnhem. Ook nam hij regelmatig mannen mee naar zijn huis. Er zijn tijdens het onderzoek meerdere verdachten in beeld geweest, maar hun betrokkenheid met de moord op de gepensioneerde kolonel kon nooit worden aangetoond.

Nabestaanden van Blüml leven al jaren in grote onwetendheid wie hem om het leven heeft gebracht. Kunt u hen helpen met tips?