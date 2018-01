Dode man in Arkervaart

Uit onderzoek van de politie werd duidelijk dat het om een man ging, die vermoedelijk al enkele weken in het water had gelegen. Bovendien werd duidelijk dat de man, die waarschijnlijk van Chinese afkomst was, door een misdrijf om het leven was gekomen. Om zijn nek en middel had hij namelijk ijzeren kettingen met een hangslot.

De leeftijd van het slachtoffer was tussen de 35-48 jaar. Op zijn rug had hij een opvallende tatoeage van 30 bij 30 cm met de afbeelding van een grote veelkleurige draak. Het slachtoffer was gekleed in een blauwgrijze trui van het merk Nino Cerutti, een zwart T-shirt van het merk Eminence en een bruinbeige broek van het merk Matinique.

Ondanks uitgebreid onderzoek is het niet gelukt om deze zaak op te lossen. Heeft u meer informatie over de identiteit en weet u wellicht meer over de moord op deze onbekende man?