Doodgeschoten voor de ogen van zijn gezin

Toen Leon omstreeks 22.45 uur bij zijn woning nietsvermoedend uit de auto stapte, kwam er plotseling een man met een vuurwapen op hem af lopen. De man schoot van dichtbij op Leon, die na dit eerste schot probeerde te vluchten. De dader liep achter hem aan en schoot nog een aantal malen op hem. Dat overleefde Leon niet. De dodelijke aanslag gebeurde pal voor de ogen van zijn vrouw en kinderen.

Het is bekend dat Leon Kok in de hennepbusiness zat - hij zou het ook zelf geteeld hebben - en over grote sommen geld beschikken. Ondanks uitgebreid onderzoek is het niet gelukt om deze zaak op te lossen.

De aanslag was voor Leons vriendin, kinderen en naasten familie uiteraard een afschuwelijke ervaring. Het aanhouden van de dader kan hen helpen bij de verwerking van zijn dood. Uw tips zijn bijzonder welkom.