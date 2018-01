Jonge vrouw keerde nooit terug van fietstocht

In haar rugtas had ze haar portemonnee, enkele sneetjes brood en wat persoonlijk spulletjes gestopt. Ze is nooit meer teruggekeerd van haar fietstocht en ook van haar fiets ontbreekt elk spoor.

In 1994 en 2005 werd uitgebreid onderzoek gedaan naar haar verdwijning. Daaruit werd onder andere duidelijk dat ze van plan was om na de fietstocht gewoon weer naar huis terug te keren en niet van plan was om voorgoed te vertrekken. Ze had in haar woning namelijk haar paspoort achtergelaten. Bovendien had ze meerdere fspraken gemaakt en had ze al een vakantie gepland. Het ernstige vermoeden bestaat dan ook dat ze het slachtoffer is geworden van een misdrijf.

Heeft u tips die kunnen helpen om achter de waarheid te komen, zodat de nabestaanden van Maria na meer dan 23 jaar eindelijk te horen krijgen wat er met haar gebeurd is? Neem dan contact op via een van de tipmogelijkheden.