Onderzoek Michael Klijn

Sinds maandag 18 december 2017 is de 34-jarige Michael Klijn uit Almere vermist. Michael is voor het laatst gezien op de Hefbrugweg in Almere. Familie heeft op 22 december aangifte gedaan van vermissing. De politie heeft onderzoek gedaan naar zijn vermissing en ging in eerst instantie uit van vrijwillig vertrek. Recent heeft de politie een anonieme tip gekregen, dat de verdwijning van Michael gezocht moet worden in het criminele milieu. De politie maakt zich ernstig zorgen en vreest voor een misdrijf.

Laatst gezien Michael is sinds maandag 18 december niet meer gezien. Zijn telefoon staat uit en ook zijn Volkswagen Transporter is verdwenen. Michael huurde sinds kort (tijdelijk) een kamer op het Zaagvisplantsoen in Almere. Signalement van Michael Klijn man

blanke huidskleur

lengte 1,90 meter

donkerbruin haar (stekels)

fors postuur

had een stoppelbaard

heeft tattoos over zijn hele lichaam, ook op zijn handen

heeft een gouden tand rechts onder

droeg die bewuste dag een grijze d-sqaure spijkerbroek

had een zwart My Brand t-shirt aan met ritsen

droeg zwarte Philipp Plein schoenen, maat 45

had een zwart met oranje Audemars Piquet horloge om. Beschrijving auto van Michael Klijn Michael rijdt in een donkergrijze Volkswagen Transporter met kenteken: VL-857-R. De politie heeft de volgende vragen Heeft u Michael op maandag 18 december of daarna nog gezien of gesproken?

Weet u misschien waar Michael nu is?

Kunt u meer informatie geven over met wie Michael omging?

Weet u misschien of Michael problemen of conflicten had en zo ja met wie?

Heeft u de grijze Volkswagen Transporter van Michael op of na 18 december gezien of weet waar de Transporter nu is? Twijfel niet, maar bel de recherche van district Flevoland 0900-8844. Of bel gratis de Opsporingstiplijn van de politie 0800-6070. Of gebruik het formulier op deze pagina om uw tip bij de politie te melden. Als u uw naam liever niet wilt zeggen, meld uw informatie dan anoniem. Bel gratis 0800-7000 of gebruik het online formulier van Meld Misdaad Anoniem . Wilt u een afspraak maken met de politie en in vertrouwen informatie delen? Bel dan het Team Nationale Inlichtingen via 079-345 8999

