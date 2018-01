Stefanie Blijd vermist sinds Valentijnsdag

Haar moeder, die ze voor alles belde, heeft niets meer van haar dochter gehoord. Met haar man had Stefanie Blijd de afspraak om altijd na een paar dagen te laten weten hoe het met haar ging. Ook hij heeft na 14 februari 2011 taal noch teken van haar vernomen. Stefanie Blijd, die oorspronkelijk uit Duitsland kwam, woonde sinds 2005 in Amsterdam. Ze was verslaafd en prostitueerde zichzelf als zij geld nodig had. Zij gebruikte daarbij naast Blijd verschillende achternamen, zoals Geigl en Amiti. Heeft u tips waarmee u de familie van Stefanie Blijd zekerheid kunt geven over haar lot?