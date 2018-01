Werkster treft vrouw dood aan in woning

Mevrouw Koopmans stond middenin het leven. Ze studeerde op 63-jarige jarige leeftijd nog klassieke talen aan de faculteit der letteren in Leiden. Ook was ze één van de (groot)aandeelhouders in de Besloten Vennootschap Koopmans Meelfabrieken in Leeuwarden. Het slachtoffer woonde alleen en zelfstandig in haar woning. Het onderzoek heeft tot op heden geen concrete aanknopingspunten opgeleverd die naar de vermoedelijke dader(s) kunnen leiden.



De dood van mevrouw Koopmans is als een bom ingeslagen bij haar familie en vrienden. Die willen niets liever dan dat de zaak wordt opgelost. Kunt u hen helpen met bijzonderheden rond haar dood?