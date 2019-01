Vermissing Alwin Sterk

Navigatie binnen het dossier De zaak

De laatste keer dat Alwin Sterk gezien wordt, is op maandag 24 april 1972 in Amsterdam. Alwin was toen bijna 21 jaar oud. Hij groeide op in Ede en in 1972 woonde hij samen met een vrouw in Amsterdam, in de studentenflat Zilverberg van de UVA in Amsterdam Noord.

Hij had zich daar ingeschreven voor een opleiding aan de sociale academie. Alwin verkeerde in het alternatieve circuit en deed vrijwilligerswerk bij de geweldloze weerbaarheid. Kort voor zijn vermissing stuurde hij een kaart aan zijn familie. Daarna is nooit meer iets van hem vernomen. Nu 46 jaar later heeft de familie nog steeds vragen over waar Alwin kan zijn. De familie houdt rekening met alle scenario’s. Kunt u de familie helpen? Weet u wat er met Alwin gebeurd is? Als u iets weet, meld dat dan alstublieft.