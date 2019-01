05 Hennie Schellenberg

Van de dader zijn bloedsporen gevonden. Hij heeft haar geslagen, waardoor ze diverse bloeduitstortingen in haar gezicht heeft. Ook verkracht hij haar en probeert haar te wurgen. Het slachtoffer is in het ziekenhuis behandeld aan haar verwondingen. Hier blijkt dat zij ook gebroken ribben en een gebroken nekwervel heeft. De dader heeft sieraden meegenomen en een portemonnee met haar identiteitskaart. Deze traumatische ervaring heeft mevrouw Schellenberg niet kunnen verwerken. Zij sterft zes maanden na het misdrijf. Weet u meer over deze gewelddadige overval? Geef dit dan door. U helpt de familie met het verwerken van het verlies van hun moeder en oma.

Beloning 12.5000