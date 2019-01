05 Jack de Bakker

Maar op 15 oktober 2004 is er voor het laatst telefonisch contact met hem geweest en hebben bekenden daarna geen contact meer met hem gehad. Jack was altijd stipt met afspraken, maar in november 2004 was hij niet verschenen op de afspraak die hij had met een vriendin in Brazilië. Vreemd was de vondst bij hem thuis van zijn paspoort en buiktasje met papieren en geld. Ook valt op dat zijn bruine fiets is verdwenen. Weet u wat er met Jack de Bakker is gebeurd? Waar hij is? Met wie hij contact had? Meld dit dan.