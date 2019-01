Onderlichaam vrouw gevonden

In de sporttas zit ook een schort van het merk De Berkel. Aan de zijkant van de tas is een strook genaaid met daarop geborduurd ‘C&Q’. De vrouw is vermoedelijk tussen de 16 en 35 jaar oud en is 1.60m lang. Haar schoenmaat is 34. Zij draagt ondergoed van het merk After Eden en een bruinkleurige jeans van het merk Hui Yang, maat S. Heeft u een idee wie deze vrouw is? Herkent u de tas of de jeans?