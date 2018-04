Eigenaar gezocht van aangetroffen goederen

Laatste update: 10-04-2018 | 20:20 Zaaknummer: 2018093712 Datum delict: 02-03-2018 Plaats delict: Zalk / Raalte

Op vrijdagavond 2 maart controleerde de politie op de N50 bij Zalkerbroek een auto. In de auto trof de politie inbrekersgereedschap en een kluis aan. Deze kluis bleek eerder die avond te zijn weggenomen bij een woninginbraak in Raalte. Tevens werden er sieraden aangetroffen die niet geplaatst kunnen worden bij deze woninginbraak. De 34-jarige bestuurder is aangehouden.