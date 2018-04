Van wie is deze fiets?

Omschrijving

Het Team Grootschalige Opsporing dat het ernstige zedenmisdrijf in Enschede onderzoekt wil graag in contact komen met de rechtmatige eigenaar van een herenfiets voorzien van fietstassen. De fiets werd na het misdrijf aangetroffen aan de M.H.- Tromplaan in Enschede. Op dit moment kan de politie in haar systeem geen aangifte, van diefstal van een fiets , matchen met de aangetroffen herenfiets. De mogelijkheid is aanwezig dat de eigenaar geen aangifte heeft gedaan of dat de fiets mogelijk in Duitsland is gestolen.

In de fietstassen zaten kinderrugzakken met broodtrommels, sleutels en een USB-stick.