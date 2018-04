Sieraden en horloges aangetroffen bij inbreker

Laat het ons weten via het tipformulier.

Agenten arresteren in Bunnik een man aan die voldoet aan het signalement van een gezochte inbreker. Het blijkt een 27-jarige man uit Roemenië te zijn. In zijn hotelkamer treft de recherche een flink aantal sieraden en een paar horloges aan die afkomstig zijn van diefstal. De politie zoekt de nog onbekende eigenaren van deze spullen.

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 25 april 2018 van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld.

Een oplettende inwoner van Bunnik staat op vrijdagavond 30 maart 2018 raar te kijken als er plotseling een slecht Engelssprekende man in zijn keuken staat. Met een smoes verdwijnt de insluiper weer. De man belt de politie en even later arresteren agenten de van insluiping verdachte man.

Bekentenis

Bij het verhoor bekent de Roemeen twee inbraken in Amsterdam en vier inbraken en drie pogingen in de omgeving van Bunnik.

Sieraden en horloges

De politie hoopt de aangetroffen sieraden terug te kunnen brengen bij de eigenaren. Het gaat onder meer om: