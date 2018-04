Sieraden aangetroffen in sigarettenpakje

De politie heeft van een stel inbrekers bij de controle van een auto sieraden in beslag genomen die waarschijnlijk gestolen waren. Nu is de politie nog op zoek naar de eigenaar van die spullen. Soms lukt dat als we ze laten zien op tv en / of internet.

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 18 april 2018 van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld. Ook tv-programma Bureau NH van RTV NH besteedde aandacht aan de zaak.

Het gebeurt op 14 februari. Een bewoonster in Bunschoten ziet een verdachte situatie met vier personen in een auto en belt 112. Agenten gaat eropaf en weten het vietal in Amersfoort aan de kant te zetten. In de auto ligt inbrekersgereedschap en één van de mannen heeft sieraden bij zich die waarschijnlijk afkomstig zijn van diefstal. Die sieraden zitten verstopt in een pakje sigaretten dat bij het fouilleren tevoorschijn komt.

De sieraden

Het gaat om: