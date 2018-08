Goederen aangetroffen bij Haarlemse inbrekers

Bij hun aanhouding, had het duo verschillende goederen bij zich die niet van deze inbraken afkomstig waren. Ook na de aanhouding van de Haarlemmers, werden diverse spullen bij de mannen aangetroffen en in de beslag genomen. De politie wil de herkomst weten van deze goederen en/of de eigenaren hiervan opsporen.

Vragen

Herkent u deze goederen? Bent u eigenaar of weet u waar de spullen thuishoren? Neem bij herkenning contact op met de Districtsrecherche van de eenheid Noord-Holland, district Kennemerland via 0900-8844 of vul het tipformulier in.