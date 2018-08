Van wie zijn deze sieraden?

Op 26 juli jl. zijn twee verdachten, een man van 25 jaar uit Helmond en een 30-jarige man uit Den Haag in ’s-Heer Arendskerke aangehouden voor inbraken in Koewacht en Knokke-Heist (België).

Vragen

Herkent u deze goederen? Bent u eigenaar of weet u waar de spullen thuishoren? Neem bij herkenning contact op met de recherche van district Zeeland van de eenheid Zeeland-West-Brabant via 0900-8844 of vul het tipformulier in.