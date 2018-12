Van wie zijn deze horloges en sieraden?

In de woning waar de verdachte verblijft, treft de politie veel sieraden en andere spullen aan die vermoedelijk afkomstig zijn van inbraken. De agenten nemen deze goiederen in beslag en willen ze aan de eigenaren teruggeven. Maar wie zijn de eigenaren? Door te weten te komen wie de eigenaren van de spullen zijn, kan de recherche nog meer inbraken oplossen.

De Nieuwegeiner ziet die avond dat een man zich verdacht gedraagt bij een woning aan de Specht. Hij houdt hem een tijdje in de gaten en ziet dan dat die man staat te rommelen bij de voordeur. Dan besluit hij de politie te bellen. Hij blijft op de man letten en ziet dan dat hij probeert de deur open te breken. Dat lukt hem niet en dan loopt hij weg. Ondertussen gaan de agenten eropaf. Bij de woning aangekomen zien ze dat er inderdaad geprobeerd is in te breken. Vervolgens wordt de omgeving afgezet en doorzocht en dan zien agenten de man die voldoet aan het signalement en arresteren hem.

Vragen

Herkent u één of meer van de aantroffen spullen als uw eigendom of weet u van wie ze zijn? Dan kunt u contact opnemen met de politie via telefoonnummer 0800 - 6070 of gebruik het tipformulier. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!