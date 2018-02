De politie zoekt goederen

Laat het ons weten via het tipformulier.

Nieuwjaarsochtend breekt er brand uit in een appartementencomplex in Buren. Een 21-jarige vrouw komt daarbij om het leven.

Uit sectie op haar lichaam blijkt dat ze door een misdrijf om het leven is gekomen. Halverwege januari wordt een 46-jarige man uit Tiel aangehouden. De politie is in dit onderzoek op zoek naar de volgende goederen: een fles Sambuca, een fles wodka en een optrekstang met een signatuur van Bruce Lee. Deze goederen kunnen door de verdachte zijn achtergelaten op de route tussen Buren en Geldermalsen.