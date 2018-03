Diefstal pinpas bejaarde dames

Half januari worden twee dames op leeftijd slachtoffer van een dief die hun pinpas wegneemt en vervolgens grote geldbedragen daarmee opneemt. De politie deelt bewakingsbeelden van de verdachte bij de pinautomaat en vraagt getuigen om te helpen in het onderzoek om duidelijk te krijgen wie er verantwoordelijk is voor deze brutale diefstal van de pinpassen.

Omschrijving

De politie heeft onderzoek gedaan in de beide zaken en heeft bewakingsbeelden waarop een vrouw geld opneemt bij een pinautomaat in zowel Helmond als Venray. Op de bewakingsbeelden waarop de verdachte duidelijk herkenbaar is, levert wellicht tips en informatie vanuit het publiek op.

Diefstal pinpas in Helmond

Op woensdag 10 januari wordt de portemonnee van een bejaarde vrouw bij een supermarkt aan de Dijksestraat in Helmond gerold. Later die dag is er rond 14.30 uur een bedrag van enkele honderden euro’s mee opgenomen bij een pinautomaat gelegen aan de Kasteel-Traverselaan in Helmond.

En daarnaast wordt er ook nog in een winkel voor rond de duizend euro gepind. Daarnaast wordt er nog geprobeerd geld over te boeken van de spaarrekening naar de lopende rekening. Maar gelukkig voor het slachtoffer is dit niet gelukt.

Portemonne gerold in Venray

Het is vrijdag 12 januari als er bij een bejaarde vrouw in een drogisterijketen aan de Grotestraat in Venray haar portemonnee wordt gestolen. Ook zij is diezelfde dag slachtoffer van pinpasfraude als er voor meer dan € 1.500 euro van haar bankrekening wordt gepind bij de pinautomaat van de Rabobank aan het Schouwburgplein in Venray. Ook hier is geprobeerd om vanuit de spaarrekening geld over te boeken naar de lopende rekening. Wederom gelukkig zonder succes.

Help mee deze zaak op te lossen!

De politie vraagt uw hulp om de identiteit van de verdachte te achterhalen en deze zaak te kunnen oplossen. Deel uw informatie via het digitale tipformulier op deze website of via 0900 – 88 44. Indien gewenst kunt u ook anoniem uw informatie delen via 0800-7000.