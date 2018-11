Van wie zijn deze spullen?

Omschrijving

Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 28 november 2018 van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld.

In oktober rolt de politie in Baarn de zogenoemde tandenstokersbende op. Het gaat om een groep van zeven mannen die in georganiseerd verband inbraken pleegden in en rond Baarn. Bij huiszoekingen treft de recherche veel sieraden aan die hoogstwaarschijnlijk afkomstig zijn van al die inbraken.

Tandenstokers

Het is een truc van inbrekers om te checken of bewoners thuis zijn. Ze plaatsen een tandenstoker tussen de voordeur. 's Avonds of 's nachts komen ze terug; is de tandenstoker op de grond gevallen dan is de voordeur geopend geweest en zijn de bewoners hoogstwaarschijnlijk thuis. Maar zit de tandenstoker nog op dezelfde plek, dan is er waarschijnlijk niemand thuis en kunnen de inbrekers ongestoord hun gang gaan.

Buit

De inbraken waar de politie deze mannen van verdenkt vonden plaats vanaf begin 2018 in en rondom Baarn. Veel van de spullen die de politie aantrof in de woningen van de verdachten zijn weer terugbezorgd bij de eigenaren, maar niet alles. Door te weten te komen wie de eigenaren zijn van de spullen die we nog niet terug konden geven, kan de recherche nog meer inbraken oplossen.