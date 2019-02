Bij wie is deze hanger gestolen tijdens Hard Bass?

Zaaknummer: 2019061364 Plaats delict: Arnhem

Tijdens het evenement Hard Bass op 9 februari in het Gelredome in Arnhem hebben we iemand aangehouden die verdacht wordt van diefstal. Een vrouw voelde hoe de kettingen van haar nek werden getrokken. Vermoedelijk waren er meerdere daders, de vrouw en haar vriendinnen wisten een van de daders te achterhalen. Deze man is aangehouden, hij had een hanger bij zich die vermoedelijk van diefstal afkomstig is.