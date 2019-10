Unieke sieraden gezocht na inbraak

Een vrouw gaat op donderdag 6 december op vakantie en ontdekt na terugkomst op zondag 23 december dat er in haar woning aan de Verlengde Slotlaan in Zeist is ingebroken. Daarbij zijn o.a. de kluis, dure horloges en exclusieve unieke sieraden gestolen.

Omschrijving

De kluis is later teruggevonden door een wandelaar op de Woudenbergseweg in Zeist. De wandelaar die de kluis vindt, ziet dat er meerdere sieradendoosjes en nog enkele sieraden in zitten. Die sieraden zijn inmiddels al teruggegeven aan de eigenaresse, maar een aantal missen nog.