Unieke sieraden gezocht na inbraak

Omschrijving

De politie is op zoek naar de daders van deze inbraak en de gestolen sieraden Hieronder ziet u voorbeelden van vergelijkbare sieraden en zilverwerk als die zijn weggenomen in de woning. Mocht u meer informatie hebben over deze inbraak of de gestolen goederen, dan vragen wij dit te melden via het onderstaande tipformulier.