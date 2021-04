Eigenaar gouden ringen gezocht

In een onderzoek zijn op 18 maart drie gouden ringen aangetroffen. Een van de sieraden, een zegelring, is voorzien van de inscriptie MI.

Omschrijving

Het vermoeden bestaat dat deze gouden ringen mogelijk zijn weggenomen bij een inbraak.

De politie komt dan ook graag in contact met de rechtmatige eigenaar/eigenaren van deze sieraden.

Kent of bent u de eigenaar van een of meerdere van deze sieraden?

Neem dan contact op via 0900-8844 of neem contact op via onderstaand formulier.