Sieraden in rugzak gevonden bij aanhouding

Op dinsdagochtend 12 april controleren agenten een snorfietser op de Utrechtseweg in Zeist. Hij blijkt op een gestolen snorscooter te rijden en in zijn rugzak treffen de agenten inbrekersgereedschap, sieraden en sleutelbossen aan. Zij houden de verdachte, een 49-jarige uit Zeist maar regelmatig verblijvende in Utrecht, aan en nemen de snorscooter en spullen in beslag.

Omschrijving

Vermoedelijk zijn de sieraden en sleutels van een inbraak of diefstal afkomstig zijn. Daarom tonen wij hier foto’s van de sieraden en sleutels. Wie herkent de sieraden of sleutels als zijn eigendom of weet van wie zij mogelijk zijn? De verdachte woont in Zeist, maar verblijft regelmatig in Utrecht. Opvallend is dat aan een fietssleutel en aan een sleutelbos een lipje zit van “veiligstallen/utrecht / Utrechts fietst”, wat zou kunnen betekenen dat de sleutels in Utrecht of omgeving zijn gestolen.