Geweldsincident - mishandeling - Etten-Leur

De politie toont camerabeelden van twee mannen die gezocht worden vanwege een fors geweldsincident op zaterdag 23 april jl. in Etten-Leur. Die nacht werden een medewerker en een beveiliger van een horecazaak en enkele bezoekers mishandeld door een groep mannen uitgedost in kleding van een motorclub. In deze zaak heeft de politie al twee verdachten aangehouden en verhoord.

Omschrijving

Melding

In de nacht van vrijdag 22 op zaterdag 23 april jl. kreeg de politie omstreeks 01.15 uur een melding dat er een flinke vechtpartij gaande was bij een horecazaak in Etten-Leur. Ter plaatse bleek het inmiddels rustig te zijn. Een beveiliger en een medewerker waren mishandeld. Zij liepen onder meer een hoofdwond op. Ook enkele bezoekers hadden klappen gehad. Bovendien hadden de geweldplegers met een terraslantaarn, tafels, stoelen en glazen gegooid. Volgens ooggetuigen hadden de daders allemaal dezelfde hesjes aan en maakten zij deel uit van dezelfde motorclub.

Twee arrestaties

Op 30 mei jl. werden in verband met deze openlijke geweldpleging al een 40-jarige man uit Capelle aan den IJssel en een 29-jarige man uit Bergen op Zoom als verdachten aangehouden en verhoord. De politie is echter nog op zoek naar twee mannen die ook als verdacht aangemerkt worden. In de uitzending van Opsporing Verzocht van dinsdag 20 september aanstaande worden beelden getoond waarop zij te zien zijn. Zij worden opgeroepen om zich bij de politie te melden. Aan kijkers wordt gevraagd om tips over de identiteit van deze mannen door te geven via de Opsporingstiplijn 0800-6070 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.