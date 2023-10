Eigenaar gezocht - diefstal - Leeuwarden

Laatste update: 04-10-2023 | 13:47 Zaaknummer: 2023249311 Datum delict: 18-09-2023 Plaats delict: Leeuwarden

Bij een geldwisselkantoor in Leeuwarden zijn op 18 september dertien gouden kettingen ingeleverd. We hebben het vermoeden dat deze kettingen via diefstal en/of inbraak zijn verkregen. Bent u de eigenaar van een of meer van deze kettingen? Of herkent u een of meer van de kettingen die op de foto’s staan? Neem dan contact met ons op.