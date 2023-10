Mishandeling - Meent - Leerdam

Op vrijdagavond 27 oktober is een aantal mannen mishandelt en gewond geraakt op de Meent in Leerdam. Twee slachtoffers zijn naar het ziekenhuis gebracht. Heb jij iets gezien? Bel 0900-8844 of Meld Misdaad Anoniem 0800-7000.

Omschrijving

Een groepje van vijf mannen liepen, na een avondje uit in Leerdam, door de Fonteinstraat richting de Meent. Zover nu bekend hadden zij vlak voor middernacht een woordenwisseling met een aantal jongeren op de brug op de Meent. Deze situatie escaleerde tot een mishandeling waarbij twee mannen van 61 en 53 jaar uit Culemborg en Gorinchem gewond zijn geraakt. Zij zijn beiden naar het ziekenhuis gebracht. De groep van ongeveer zes tot zeven jongeren zijn weggerend in de richting van het Meentplein.

Tips?

Ben jij getuige geweest van deze mishandeling of meer informatie over dit incident? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844. Anoniem melden mag ook via Meld Misdaad Anoniem, 0800-7000.