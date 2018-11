Moord Rob Zweekhorst (44) Dokkummerstraat Berkel

Nieuwsjaarsdag 2014 werd in Berkel en Rodenrijs Rob Zweekhorst, de 44-jarige directeur bij de GGZ, neergeschoten toen hij vlakbij zijn huis zijn hondjes uitliet. Bijna 5 jaar na de vergismoord is dinsdagochtend in zijn woonplaats een 51-jarige Schiedammer aangehouden op verdenking van betrokkenheid. De aanhouding is het resultaat van het onderzoek dat nooit heeft stilgelegen. De politie hoopt nog steeds dat getuigen die meer kunnen vertellen over deze zaak naar voren stappen.

Omschrijving

Via tips over de schutter en over de drugsruzie van 10 miljoen, hoopt de politie duidelijkheid te krijgen over de moord op Rob Zweekhorst. Het is een complex onderzoek, maar er kwamen 15 tips. Voor mensen dicht tegen dat circuit nogmaals: u mag ook anoniem tippen (0800-7000) of via het Team Nationale Criminele Inlichtingen. De beloning van 15.000 euro is er nog steeds.

De moord

Op woensdag 1 januari 2014 rond 19.15 uur werd Rob Zweekhorst (44) doodgeschoten op de Dokkummerstraat in Berkel en Rodenrijs. Na het nalopen van tientallen scenario’s is de politie er vrijwel zeker van dat de schutter zich vergist heeft en meende iemand anders voor zich te hebben. De moord zou te maken hebben met een drugsruzie waarbij ook een ander slachtoffer viel. Hij werd vlakbij zijn huis van dichtbij neergeschoten toen hij een rondje met zijn honden liep. Hij werd geraakt door meerdere kogels. Reanimatie mocht niet meer baten en hij stierf ter plekke.



Slachtoffer

Rob Zweekhorst was gelukkig getrouwd, vader van twee jonge kinderen en interim-directeur personeelszaken bij de GGZ in Amsterdam. Rob was een betrokken, liefdevolle vader die in de weekenden veel tijd doorbracht op de hockeyvelden als begeleider van de elftallen van zijn kinderen.



Scenario's

Er is een groot aantal scenario’s onderzocht. Er is geen enkel aanknopingspunt te vinden dat te maken zou kunnen hebben met zijn dood. Niets wijst erop dat het slachtoffer conflicten had of dubieuze contacten. De politie gaat er van uit dat Rob Zweekhorst slachtoffer is geworden van een persoonsverwisseling. Hij is die avond voor iemand anders aangezien en volkomen zinloos om het leven gebracht.

Drugsvangst

De politie denkt dat de dood van Rob Zweekhorst verband houdt met een drugsvangst door de douane op maandag 9 december 2013. Tijdens een controle met de containerscan op de Maasvlakte stuitte men in een container met dozen verse ananas, afkomstig uit Costa Rica en bestemd voor een Rotterdams bedrijf op 300 kilo cocaïne. De drugs zijn vernietigd en hadden een waarde van ongeveer 10 miljoen euro.

De eigenaren van die drugs waren daar niet blij mee en er is een behoorlijke ruzie ontstaan in het drugsmilieu. Via verschillende bronnen is vastgesteld dat er besloten was dat de schuldigen van die schadepost moesten worden gestraft en dat er een lijst met mensen is opgesteld die op de nominatie stonden om te worden geliquideerd.



Rinus Moerer

Eén van hen was Rinus Moerer (68) uit Steenbergen.



Met zijn bedrijf in het Brabantse Fijnaart importeerde hij fruit uit voornamelijk Costa Rica, maar hij zat ook in de illegale drugsimport. Hij heeft hiervoor meerdere keren vastgezeten. Op zaterdag 11 januari 2014, tien dagen na de dood van Rob Zweekhorst vond er een aanslag op hem plaats in de Dahliastraat in Steenbergen waar hij woonde. Hij werd alleen in zijn been geraakt. Drie maanden later op maandagochtend 14 april even na 10.00 uur slaagt de liquidatie wel en wordt hij aan de overkant van zijn huis bij zijn auto doodgeschoten door een man op een motorscooter. De schutter is op de motorscooter gevlucht richting de Azaleastraat. Een paar minuten later heeft de motorscooter bijna een aanrijding met een vrachtwagen. Hij rijdt daarna weg richting rotonde Franseweg / Halsterenweg / Rondweg Oost.

Rond 10.15 uur werd in het Pottersbos de motorscooter in brand gestoken en achtergelaten. Waarschijnlijk is de man daarna in een BMW gestapt waarna het spoor doodloopt.

Geëscaleerd

De politie denkt dat de dood van Rinus Moerer te maken heeft met de Rotterdamse drugsvangst op maandag 9 december 2013 en de daaruit volgende drugsruzie. Die ruzie is dus blijkbaar heel snel geëscaleerd, want drie weken later werd Rob Zweekhorst onbedoeld vermoord. Waarschijnlijk waren die kogels bedoeld voor iemand die ook moest boeten voor die 10 miljoen aan drugs die verloren zijn gegaan.

De politie wil heel graag meer informatie over de drugsruzie naar aanleiding van de drugsvangst van december 2013. Verder is de politie op zoek naar de opdrachtgever van de liquidatie van Rinus Moerer, die eventueel dezelfde kan zijn als degene die vond dat het beoogde doelwit in Berkel en Rodenrijs vermoord diende te worden.

Scooter

De achtergebleven motorscooter was van het merk Piaggio, type M45, en donkerkleurig. Een maand voor de liquidatie, ergens tussen 4 en 6 maart, is de scooter gestolen vanaf de Jacob van Lennepkade in Amsterdam. De motorscooter moet ergens hebben gestaan tot aan maandag 14 april, toen die opdook in Steenbergen. Een uur voor de liquidatie, zo tussen 09.00 en 09.15 uur, is gezien dat in het Potterbos de scooter werd uitgeladen uit een zwarte bus. Daarna zijn beide voertuigen weggereden.

Beloning

De Hoofdofficier van Justitie in Rotterdam looft een beloning uit van 15.000 euro voor de tip die leidt tot de oplossing van deze zaak.