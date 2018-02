Parfum gestolen uit winkel in Nieuwegein Laatste update: 14-02-2018 | 16:18 Zaaknummer: 2017285190 Datum delict: 26-08-2017 Plaats delict: Nieuwegein Een parfumerie in Nieuwegein krijgt binnen twee dagen bezoek van dezelfde dief en een paar maanden later nogmaals. De politie zoekt de nog onbekende verdachte. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd! Heeft u een tip over deze zaak? Laat het ons weten via het tipformulier.

De 'bellende' parfumdief die we begin december 2017 lieten zien, heeft weer toegeslagen bij de parfumerie in winkelcentrum Cityplaza. Dit keer gebruikte hij een andere truc. In augustus 2017 steelt de dief tot twee keer toe parfum. Hij houdt de flesjes parfum als een telefoon aan zijn oor, om de alarmpoortjes te omzeilen. In december 2017 verschijnt de man weer in de winkel en stopt een aantal flesjes in de mouw van zijn jas. Als hij de winkel uitloopt, krabt hij uitgebreid op zijn hoofd, waardoor zijn armen - en dus ook de flesjes parfum - boven de alarmpoortjes komen. Op die manier steelt hij voor 160 euro aan flesjes parfum.

Omschrijving Bekijk het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 14 februari 2018 van RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld. Eerder besteedde het programma aandacht aan deze zaak in de uitzending van 6 december 2017. Op donderdag 24 augustus 2017 komt een man de parfumerie aan de Passage in winkelcentrum Cityplaza binnen. Hij pakt twee flesjes parfum van het merk Viktor & Rolf Spicebomb. Hij zet de rest van de flesjes vooraan, zodat het niet direct opvalt dat er twee flesjes ontbreken. Hij houdt de doosjes tegen zijn oor alsof hij aan het telefoneren is. Daardoor zijn de doosjes hoger dan de detectiepoortjes en gaat het alarm niet af. En zo verdwijnt de man met twee flessen parfum, die samen zo'n 130 euro waard zijn. Twee dagen later doet hij het nog een keer. Signalement van de verdachte man

blanke huidskleur

leeftijd rond de 40 jaar

lengte circa 2 meter

blond haar met inhammen

droeg de eerste keer een grijze polo met de letter A.

had de tweede keer een roze/blauw gestreepte polo aan

droeg de derde keer een blauwe jas met logo op de linker mouw, een blauwe broek en bruine schoenen.

Herkent u de verdachte op de beelden van de beveiligingscamera of weet u misschien wie de verdachte is?

