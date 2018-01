Gewelddadige overval Grubbehoeve

Omschrijving

Op maandag 8 mei zijn twee personeelsleden aan het werk bij een consultancybedrijf aan Grubbehoeve als er even na 17.30 uur plotseling twee mannen het pand binnen komen. De personeelsleden worden bedreigd met een vuurwapen en de mannen eisen geld. Eén van de personeelsleden wordt meerdere keren geslagen en raakt behoorlijk gewond. Als blijkt dat er geen geld aanwezig is, gaan de twee daders er met wat sieraden vandoor. Het gewonde personeelslid wordt naar een ziekenhuis vervoerd waar meerdere wonden gehecht moeten worden.

Na de overval werd in de bosjes aan de Glitterstraat een bivakmuts en een deel van een vuurwapen gevonden. Deze voorwerpen zijn ingestuurd naar het NFI voor sporenonderzoek. De recherche houdt er rekening mee dat de gevonden spullen in verband staan met de overval. Van de overval zelf zijn geen camerabeelden, maar de recherche denkt wel dat de verdachten die middag zijn vastgelegd op een bewakingscamera van de flat Grubbehoeve. Voorafgaand aan de overval is te zien dat er drie mannen aan komen lopen. Het vermoeden is dat deze drie bij elkaar horen en dat één van hen tijdens de overval op de uitkijk staat vlak voor het bedrijf. Een minuut later rennen er twee mannen langs en twintig seconden later volgt een derde persoon. Het onderzoeksteam heeft de volgende vragen aan het publiek:



Wie kent of herkent deze mannen of weet waar zij mogelijk verblijven?

Wie heeft hen mogelijk gezien die dag, maandag 8 mei rond 17.30 uur?

Wie is getuige geweest van de overval en heeft nog niet gesproken met de politie?

Wie weet er meer over de overval?

Heeft u informatie? Vul uw informatie dan in via het onderstaande tipformulier. U kunt ook bellen met de Opsporingstiplijn via: 0800-6070. Anoniem bellen kan naar: 0800-7000. Via het formulier op www.meldmisdaadanoniem.nl kunt u ook anoniem uw tip achterlaten.