Man ontvoerd, bedreigd en beroofd

Omschrijving

In de nacht van zaterdag 5 op zondag 6 augustus verlaat het slachtoffer, een 29-jarige man, een festivalterrein en hij loopt richting de Basisweg. Hij is op zoek naar een taxi en tijdens zijn zoektocht wordt hij aangesproken door twee mannen. Zij geven aan dat ze hem wel naar huis kunnen brengen. Vervolgens wordt het slachtoffer door de mannen vastgepakt en met geweld, tegen zijn wil de auto in geduwd. In de auto zit nog een derde persoon. Zodra het slachtoffer en de twee andere mannen in de auto zitten, rijden ze weg.

In de auto wordt het slachtoffer met de dood bedreigd en hij wordt gedwongen om zijn bankpas en pincode af te geven. Ze rijden enige tijd met het slachtoffer rond en de auto staat ook een tijdje stil op een parkeerplaats. Bij de Heemstedestraat wordt de man uit de auto gezet. Met zijn bankpas is geld opgenomen, hier zijn beelden van.

Herkent u de man op de beelden of heeft u andere informatie? Vul uw informatie dan in via het onderstaande tipformulier. U kunt ook bellen met de Opsporingstiplijn via: 0800-6070. Anoniem bellen kan naar: 0800-7000. Via het formulier op www.meldmisdaadanoniem.nl kunt u ook anoniem uw tip achterlaten.