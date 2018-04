Dood Pieter en Tae Hoovers

Pieter en Tae zijn door vuurwapengeweld om het leven gekomen en het vermoeden bestaat dat dit al op zaterdag 15 juli is gebeurd. Er zijn bewakingsbeelden beschikbaar van een persoon die op deze dag het pand aan de Ceintuurbaan heeft betreden. Deze man is verdachte in het onderzoek en het onderzoeksteam wil graag weten wie hij is. Op de beelden is te zien dat de man rond 21.40 uur bij de woning aankomt. Pieter en Tae zijn dan zelf ongeveer een uur binnen. De man draagt twee groten tassen. Hij doet zijn best zijn gezicht verborgen te houden voor de bewakingscamera’s, maar hij komt op een gegeven moment toch duidelijk in beeld. Ook zijn er beelden van dezelfde man wanneer hij wegloopt bij de woning.

Kent of herkent u deze verdachte? Neem dan contact op met de politie. Ook komt het onderzoekteam graag in contact met mensen die op zaterdag 15 en/of zondag 16 juli 2017 mogelijk iets gezien of gehoord hebben in de omgeving van de woning aan de Ceintuurbaan wat met de dood van Pieter en Tae te maken kan hebben. De hoofdofficier van justitie in Amsterdam looft een beloning van twintigduizend euro uit in deze zaak.

Tips

Informatie kan worden doorgegeven via de Opsporingstiplijn: 0800-6070. Anoniem tippen kan via 0800-7000. Informatie kan ook worden doorgegeven via het onderstaande tipformulier. Op www.meldmisdaadanoniem.nl kan een anoniem tipformulier worden ingevuld.