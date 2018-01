Overval winkel

Omschrijving

De eigenaar denkt dat hij een gewone klant binnenkrijgt maar niets blijkt minder waar. Het is een overvaller die met een mes dreigt. In deze uitzending tonen we bewakingsbeelden, een reconstructie en een interview met het slachtoffer. Help ons mee deze zaak op te lossen.

Kijk hier Opsporing Verzocht terug https://www.youtube.com/watch?v=tiN1bFwElOc