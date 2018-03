Insluipingen bij bedrijven

Op woensdagmorgen 20 september lopen twee onbekende mannen een bedrijf op het Agro Businesspark binnen.

De mannen, die daar geen afspraak hadden, verblijven enkele minuten in het pand en gaan dan weer weg. Later wordt door het personeel ontdekt dat er een iPhone en een iPad zijn weggenomen. De twee mannen zijn door bewakingscamera’s vastgelegd.

Eén van de twee onbekende mannen wordt op maandagmiddag 2 oktober ook vastgelegd door bewakingscamera’s van een bedrijf aan het Bronland. Op deze beelden is te zien dat hij aankomt op de fiets. Bij dit bedrijf wordt een laptop buitgemaakt

Een verdachte is inmiddels aangehouden en de identiteit van de tweede verdachte is bekend.