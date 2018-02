Poging woningoverval

Laat het ons weten via het tipformulier.

Op 26 januari rond 19.00 uur werd er bij een man in zijn woning aan De Hofstede aangebeld door een jonge vrouw die vertelde dat zij autopech had.

Omschrijving

Plotseling kwam er een man tevoorschijn met een pistool, die het slachtoffer tijdens een worsteling in het gezicht spoot met (waarschijnlijk) pepperspray. Ook werd hij geschopt en geslagen. Er was ook nog een tweede man bij betrokken die eveneens een pistool bij zich had. Na de worsteling renden de daders weg.

UPDATE: Op 6 februari 2018 besteedt het programma Opsporing Verzocht aandacht aan deze zaak.