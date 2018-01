Vernieling aan tankstation in Tilburg

Omschrijving

Wat de jongen bezielde is niet duidelijk, wel is duidelijk dat hij voor ruim veertigduizend euro aan schade heeft veroorzaakt. Hij staat er goed op. Detail: hij had een bruine hond bij zich, een soort Stafford. De jongen draagt een trainingspak in camouflagekleuren en heeft een petje op. Wie is dit?