Gewapende overval op snackbar in Lopik

Snackbar Star Snacks in de Anna van Burenstraat in Lopik wordt op vrijdagavond 15 september overvallen. Een man rent de zaak in en eist het geld uit de kassa. De tweede overvaller blijft buiten op de uitkijk staan. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Omschrijving

AVRO's Opsporing Verzocht besteedt op 16 januari 2018 aandacht aan deze zaak. Bekijk ook het filmpje van ons YouTube-kanaal. Het is een fragment van deze zaak uit de aflevering van 25 oktober 2017 van het RTV Utrecht tv-programma Bureau Hengeveld.

De medewerkster is op het moment van de overval, rond 22.15 uur, alleen in de zaak als een man met een bivakmuts binnen komt. In eerste instantie denkt ze dat het om een grap van een klant gaat. Maar als ze ziet dat hij een vuurwapen heeft, weet ze dat het menens is. De man bedreigt haar met het vuurwapen en eist de inhoud van de kassa. Ze moet het geld in een plastic tas doen. Ondertussen staat de tweede man buiten op de overvaller te wachten. Wanneer die vindt dat hij genoeg geld heeft, gaan beide mannen ervandoor. De medewerkster ziet dat de overvallers in de richting van de Rolafweg Noord rennen.

Verband

Opvallend is dat er op die avond ook een overval was op een snackbar in Nieuwegein. Dat was een half uur eerder. De werkwijze van de overvallers van deze zaken komt overeen. De politie vermoedt dan ook dat het om dezelfde daders gaat.

Signalement

Verdachte 1 (overvaller):

jongeman

leeftijd 15 tot 20 jaar

lengte ongeveer 1,85 meter

smal postuur

droeg een zwarte bivakmuts

had een zwart/witte trainingsjas aan

droeg een zwarte broek

had zwarte schoenen aan

droeg zwarte handschoenen

Verdachte 2 (stond op de uitkijk)