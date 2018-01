Gewapende overval op snackbar in Nieuwegein

De twee mannen die in september snackbar Het Anker aan de Handelskade in Nieuwegein overvallen, hebben daar maar een minuut voor nodig. Een medewerker van de snackbar staat op vrijdag 15 september rond 21.40 uur nog wat snacks te bereiden voor twee klanten, als er twee gewapende mannen in donkere kleding binnenkomen. De politie zoekt de nog onbekende verdachten. Vaak helpt dan een tip. Door informatie met ons te delen, werkt u met ons samen aan een veiliger Nederland. Dáár is de politie voor, altijd!

Opvallend is dat er op die avond nóg een gewapende overval was, op een snackbar in Lopik. De werkwijze van de overvallers van deze zaken komt overeen. De politie vermoedt dan ook dat het om dezelfde daders gaat.

Vragen