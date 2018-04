Veel geld opgenomen met gestolen pinpas

Omschrijving

Tijdens het kopen van een kaartje was het haar opgevallen dat er een man achter haar stond terwijl kaartjes automaat naast haar vrij was. Bij een winkel in het station had zij een bos bloemen gekocht en met de pinpas betaald. Omdat het hier nogal druk was had ze haar portemonnee met pinpas vlug in haar schoudertas gedaan. In de trein bemerkte het slachtoffer dat haar tas erg licht was en zag toen dat haar portemonnee met hierin de pinpas verdwenen was. Met de gestolen pas waren grote geldbedragen opgenomen. De politie wil graag in contact komen met mensen die informatie hebben over de persoon die de gestolen pas gebruikte.

De politie is te bereiken via 0900 – 8844 of als u anoniem wilt blijven 0800 – 7000.