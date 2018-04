Diefstal uit winkel

Laatste update: 25-04-2018 | 18:00 Zaaknummer: 2018126589-2018106874 Datum delict: 11-03-2018 Plaats delict: Apeldoorn

Op zondag 11 en zaterdag 24 maart steelt een onbekende man een partij vlees bij een supermarkt aan de Talingweg. Op bewakingsbeelden van de winkel is duidelijk te zien hoe de man de winkel binnenkomt, het vlees in een tas stopt en de winkel ook weer, zonder af te rekenen, via de toegangspoortjes verlaat.