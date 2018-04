Gewapende overval op supermarkt

Laatste update: 04-04-2018 | 18:00 Zaaknummer: 2018062490 Datum delict: 09-02-2018 Plaats delict: Apeldoorn

Op vrijdagavond 9 februari wordt een supermarkt aan de Imkersplaats overvallen door een gemaskerde en gewapende overvaller. Onder bedreiging van een vuurwapen weet de overvaller enkele honderden euro’s buit te maken. Korte tijd later word in bosschages aan de Gruttersdreef zwarte kleding gevonden. De hele overval is vastgelegd door bewakingscamera’s.