Inbraak bij bouwmarkt

Laatste update: 18-04-2018 | 18:00 Zaaknummer: 2018068737 Datum delict: 14-02-2018 Plaats delict: Renkum

Op woensdagmorgen 14 februari rond 02.50 uur werd ingebroken bij een bouwmarkt aan de Industrieweg. Bij de inbraak werd een kluis buitgemaakt. Op de bewakingsbeelden, die in de uitzending getoond worden, zijn drie onbekende personen te zien. Goederen uit de kluis werden later in een bosperceel aan de Schaapsdrift gevonden.